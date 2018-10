'Mooi' Brighton gaf nieuwe plaat Novastar een frisse wind

Toen Joost Zweegers (Novastar) te horen kreeg dat hij zijn nieuwe plaat toch niet in Abby Road Studios kon opnemen viel er een droom in duigen voor de Beatles-fanaat. Maar in plaats van in zelfmedelijden te blijven hangen, besloot Zweegers het roer om te gooien. Hij vond een nieuwe producer en mixer, die hem uitnodigden in de Britse plaats Brighton. Met goede moed begon hij aan wat uiteindelijk het nieuwe album In The Cold Light Of Monday is geworden.