Nielson voelt zich op Diamant een completere muzikant

Na in een jarenlange stroomversnelling te zijn geraakt, met name door zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland, was het voor zanger Nielson even genoeg. Hij nam een paar maanden rust waardoor hij met een frisse blik kon kijken naar de persoon die hij nu is, zowel persoonlijk als muzikaal. Om dichter bij zichzelf te komen was er verandering nodig, de gitaar ging even weg en de liedjes moest persoonlijker, met als resultaat het album 'Diamant'.