Tangarine brengt meest 'intense' plaat tot nu toe uit

Voor eeneiige tweelingbroers is veel hetzelfde, maar voor Arnout en Sander Brinks die samen folkduo Tangarine vormen, was niets minder waar. Terwijl Sander vader werd, ging Arnout door een scheiding, de één was dolgelukkig, de ander zat in de put. Met al deze uiteenlopende emoties is Tangerine aan de slag gegaan en het album Because Of You, naar eigen zeggen het meest "intense" album tot nu toe, is het resultaat.