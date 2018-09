Toen Conor O'Brien, frontman van de Ierse indiefolkband Villagers, begon met muziek maken dacht hij de wereld te kunnen veranderen. Nu, met z'n vierde plaat 'The Art Of Pretending To Swim' in aantocht, ziet O'Brien het anders: "Individuen raken is genoeg voor me, ook al is het enkel mijzelf."