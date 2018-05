Paul Kalkbrenner vindt nieuw album beter dan Berlin Calling

Nu, met zijn nieuwe plaat Parts Of Life, denkt de technogrootheid echter zijn meesterwerk te hebben afgeleverd. "Het is onmogelijk voor mij om dat succes te herhalen want iedereen die dat album luistert heeft ook een scène uit de film in gedachten. Maar ik luisterde laatst weer naar de Berlin Calling-plaat en ik kan zeggen dat Parts Of Life het beste is dat ik ooit heb gemaakt."



Op Parts Of Life gaat Kalkbrenner terug naar de basis. "Af ten toe blijf je hangen in gewoontes en het is dan belangrijk om je af te vragen wat een goede dance track nou eigenlijk nodig heeft, en het antwoord is niet veel. 20 jaar geleden kon ik dit nog niet, maar nu ben ik op een punt waar ik een overzicht heb en nadenk over waar ik mee bezig ben."

Vaderschap

Vlak na zijn vorige plaat 7 (2015) is de inmiddels veertigjarige muzikant ook vader geworden, en dit heeft de nodige veranderingen voor Parts of Life meegebracht. "Dit album is veel vroeger op de dag gemaakt", lacht de Duitser. "Voorheen werkte ik veel 's avonds of 's nachts. Dat was heerlijk, maar met een kind begint alles eerder en moet je tussendoor tijd vinden. In het verleden wilde ik geen afleiding en zat ik uren in de studio, nu heb ik geleerd productief te zijn, al heb je maar 15 minuten."

Lange carrière

Het is overigens niet zo dat Kalkbrenner zich genoodzaakt voelt om zijn eerdere successen te overtreffen. "Na Berlin Calling hoorde ik dat mensen de albums die erop volgden minder goed vonden. Maar als je een lange carrière wil, en je brengt elke twee à drie jaar wat uit, dan kunnen ze niet allemaal uitstekend zijn. Af en toe zit er ook iets bij dat enkel goed of oké is. En nu, na tien jaar, heb ik weer een knaller te pakken. Ik kan het zien zoals het is en dat is een geruststellende gedachte."