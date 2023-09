Ozzy Osbourne werkt aan nieuw album, herstel lijkt beter te gaan

Ozzy Osbourne werkt aan een nieuw album en wil in 2024 weer optreden. De zanger is nog niet hersteld van zijn operaties, maar ziet de toekomst zonnig in. Dat vertelt hij woensdag in een interview met NME

De 74-jarige rockzanger ging de afgelopen jaren meerdere keren onder het mes. Vorige week liet hij weten dat hij nog één ingreep te gaan had. "Het wordt de laatste operatie, want ik kan het niet meer. Hoe het ook afloopt na morgen, ik doe het niet meer. Ik kan het niet", zei hij.

"Ik ben er net aan begonnen", zegt de zanger over zijn nieuwste album. "We nemen het begin volgend jaar op. Ik wil deze keer echt mijn tijd nemen."

Osbourne kwam in 2019 ongelukkig ten val in zijn badkamer. De Brit kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen door een ongeluk met een quad. Begin dit jaar wilde hij nog voorgoed stoppen met optreden.