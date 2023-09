The 1975 last om onbekende reden pauze in voor onbepaalde tijd

The 1975 is van plan na de huidige tournee een periode niet op te treden en een pauze te nemen voor onbepaalde tijd. Dat zei frontman Matty Healy dinsdagavond tijdens een concert in de Verenigde Staten.

"Na deze tournee nemen we een pauze voor onbepaalde tijd, dus het is fijn dat jullie hier vanavond zijn", zei Healy volgens Britse media. De 34-jarige zanger gaf verder geen details.

The 1975 heeft nog wel wat optredens te gaan voordat de tournee achter de rug is. Het afsluitende concert is op 2 maart volgend jaar in AFAS Live in Amsterdam.