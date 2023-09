Marco Borsato wordt vervolgd voor zedendelict met minderjarige

Marco Borsato wordt vervolgd op verdenking van een zedendelict met een destijds minderjarig meisje. De nu volwassen vrouw zegt door de zanger te zijn betast toen zij vijftien jaar oud was.

De vrouw deed in december 2021 aangifte van het misbruik, dat van 2014 tot 2019 zou hebben plaatsgevonden. Ze durfde en wilde eerder geen aangifte doen. Maar ze voelde zich gesterkt door de vele geruchten over Borsato, vertelt ze woensdag aan De Telegraaf.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bijna twee jaar onderzoek gedaan en ziet nu voldoende bewijs voor vervolging. Advocaat Peter Plasman, die de vrouw sinds de aangifte bijstaat, zei eerder dat zijn cliënt "genoegdoening en erkenning van het misbruik" wil. Ze zou geen schadevergoeding willen.

Peter Plasman, de advocaat van de vrouw, laat weten "zonder meer verwacht" te hebben dat het OM tot vervolging zou overgaan. "Wij waren vanaf het begin overtuigd dat het OM deze beslissing zou nemen", stelt hij. "Dat baseren we op het materiaal dat aanwezig is en wat het OM in handen heeft."

Borsato teleurgesteld in beslissing van het OM

Via zijn advocaten laat Borsato weten "teleurgesteld" te zijn over de beslissing van het OM. De zanger heeft een week na haar aangifte zelf een aanklacht tegen de vrouw ingediend. Hij beschuldigt haar van een valse aangifte, smaad, laster en een lasterlijke aanklacht.

Zijn advocaten stellen nu dat in die aanklacht wordt aangetoond dat het ontucht nooit heeft plaatsgevonden, maar dat het OM het ingeleverde onderzoeksdossier niet heeft gebruikt. "Dit maakt dat de beslissing van het OM Midden-Nederland onbegrijpelijk en in ieder geval onvolledig is."

De zedenzaak staat los van het onderzoek rondom het programma The voice of Holland. In die zaak werd Borsato in eerste instantie, samen met onder meer Ali B en Jeroen Rietbergen, beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In maart van dit jaar werd duidelijk dat het OM Borsato in die zaak niet vervolgt vanwege gebrek aan bewijs.