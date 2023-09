Concertfilm Taylor Swift ook vier weekenden in Nederland te zien

Wie geen kaartjes heeft kunnen bemachtigen voor The Eras Tour van Taylor Swift, krijgt de kans de show op het witte doek te zien. Een concertregistratie is vanaf 13 oktober vier weekenden lang te zien in Pathé-bioscopen.

De concertfilm was in eerste instantie alleen voor de Verenigde Staten aangekondigd, maar wordt nu wereldwijd uitgebracht. De film is alleen van donderdag tot en met zondag te zien. Op 2 november is Swift voorlopig voor het laatst in de Nederlandse bioscopen te horen.

De kaartverkoop is dinsdagmiddag gestart. Om de komst van de film naar Nederland te vieren, wordt Pathé Arena in Amsterdam op 13 oktober omgedoopt tot 'Taylor Swift-theater'. Die avond draait in alle zalen van Pathé Arena alleen de concertfilm.

Swift staat in de zomer van 2024 drie avonden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam met haar tour. Deze concerten waren direct uitverkocht. De bioscoopregistratie is opgenomen in Los Angeles, waar Swift onlangs het Amerikaanse gedeelte van haar tour afsloot. Later dit jaar is ze nog in Brazilië te zien. Vanaf mei toert de zangeres in Europa.