Kane keert na tien jaar terug met concert in Ziggo Dome en nieuwe single

Kane keert na tien jaar terug op het podium. Op 5 juni 2024 geeft de band een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De terugkeer wordt gevierd met een nieuwe single.

Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen besloten in 2014 te stoppen met de band. Maandag maakten ze bekend dat ze weer samen het podium op gaan. Dat lieten ze weten tijdens de première van de Videoland-documentaireserie Kane - A Story Recorded.

Met het concert vieren de mannen de carrière van Kane. Het is 25 jaar geleden dat de band werd opgericht. De rockband bracht zeven albums uit, werd zes keer onderscheiden met een Edison en scoorde door de jaren heen verschillende hits, zoals Rain Down on Me en No Surrender.

"Had me dit anderhalf jaar geleden verteld en ik had je waarschijnlijk niet geloofd", laat Woesthoff weten. Van Leeuwen stelt dat het "met een docu, een gloednieuwe track en een grote liveshow in het vooruitzicht" bijna voelt als een nieuw begin. "Iets leukers kan ik me op dit moment niet voorstellen."