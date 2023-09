Nieuw nummer van Sinéad O'Connor te horen in BBC-serie

Een niet eerder uitgebracht lied van Sinéad O'Connor was zondag te horen in de BBC-serie The Woman in the Wall. Het nummer The Magdalene is onderdeel van het album waar de zangeres mee bezig was toen ze in juli overleed.

"De eerste helft van het nummer is hartverscheurend", zegt David Holmes, die de laatste jaren de muziek van O'Connor produceerde, tegen The Guardian. "In de tekst probeerde ze, denk ik, te zeggen dat hoewel ze grote onrust had meegemaakt, dit haar er niet van zou weerhouden te zijn wie ze wilde zijn."

O'Connor had de rechten voor The Magdalene voor haar dood aan de makers van het BBC-drama gegeven.

The Woman in the Wall is gebaseerd op de Magdalene Laundries, wasserijen die werden gerund door katholieke zusters. Vooral zwangere meisjes die buiten het huwelijk zwanger werden, moesten gedwongen hiernaartoe. De omstandigheden in deze instituten waren zwaar en de vrouwen werden niet betaald.

O'Connor, die eind juli op 56-jarige leeftijd overleed, was naar een soortgelijke instelling gestuurd toen ze op vijftienjarige leeftijd werd betrapt op winkeldiefstal. Later sprak de Ierse zangeres zich uit over de sympathie die ze voelde voor andere vrouwen die schade hadden geleden door de geheime onderdrukking van de kerk.