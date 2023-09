Nog maar acht maanden in je studentenkamer muziek maken en al een wereldhit scoren; het lukte Cassö. De Britse producer nam een nummer van D-Block Europe en RAYE onder handen en maakte dankzij TikTok het meest beluisterde nummer van Nederland.

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat de hele wereld Prada zou horen, of dat de creatie van Cassö überhaupt die titel zou dragen. De twintigjarige dj, over wie online nog maar weinig informatie is te vinden, begint eind 2022 in zijn studentenkamer in Swansea wat te rommelen met het produceren van muziek.

Hij ontdekt het in 2020 verschenen nummer Ferrari Horses van hiphopgroep D-Block Europe en de Britse zangeres RAYE. "RAYE's stem sprong er meteen uit voor me", vertelt Cassö. "Ik wist meteen dat haar aandeel in het nummer perfect zou zijn voor de drop van een trancenummer." De dj ging aan de slag met een "euforische ontknoping" en "agressieve bassline" om de vocalen van RAYE nog meer kracht bij te zetten, zo beschrijft hij zijn proces.

Cassö knutselt zijn versie van het nummer, waarin het tempo flink verhoogd is, in elkaar op zijn laptop van de universiteit. Hij deelt het resultaat in mei op het platform SoundCloud. Hij wil zijn creatie vooral gebruiken voor huisfeestjes op de campus, tot dan toe de enige omgeving waarin hij zijn dj-skills laat horen.

D-Block Europe & RAYE - Ferrari Horses

TikTok gaat al los voordat Prada officieel wordt uitgebracht

De remix van Ferrari Horses blijft al snel niet meer binnen de muren van de campus. Gebruikers van TikTok ontdekken het nummer op SoundCloud en gaan er mee aan de haal. Tienduizenden video's worden gemaakt met Cassö's beats op de achtergrond.

Het zorgt ervoor dat de remix op SoundCloud in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten het meest beluisterde nummer wordt. Cassö realiseert zich dat hij een hit in handen heeft en gaat in augustus over tot een officiële release op alle grote streamingdiensten. De remix krijgt dan de titel Prada mee.

Prada staat in Nederland al dagen bovenaan de lijst van meest beluisterde nummers op Spotify. Ook in de Singles Top 100 is de eerste plaats behaald en in de Nederlandse Top 40 staan Cassö, RAYE en D-Block Europe momenteel op de vierde plek. Wereldwijd is het nummer op Spotify zo'n 85 miljoen keer beluisterd en daar komen dagelijks nog ruim twee miljoen streams bij.

Cassö, RAYE & D-Block Europe - Prada

'Op TikTok gebeuren de gekste dingen'

RAYE vertelt in augustus op Lowlands, als ze Prada introduceert, lachend dat op TikTok de gekste dingen met haar muziek gebeuren.

Tijdens het optreden blijkt ook dat RAYE nog even moet wennen aan de snelheid van Prada, dat dan net enkele dagen officieel is uitgebracht. Zittend op een fauteuil, omdat ze daags voor het optreden door haar rug is gegaan, kan ze het tempo van de remix maar net bijbenen.