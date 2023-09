Franse rapper MHD veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens moord

De Franse rapper MHD is veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens betrokkenheid bij de moord op een 23-jarige man in Parijs in 2018. Dat melden Franse media zondag.

Begin juli 2018 werd het slachtoffer aangereden door de auto van MHD, die eigenlijk Mohamed Sylla heet. Daarna werd hij aangevallen door twaalf mensen die hem in elkaar sloegen en met steekwapens te lijf gingen.

De Mercedes van Sylla werd herkend in een filmpje van een ooggetuige. Zijn auto werd een dag later uitgebrand teruggevonden. De moord zou onderdeel zijn geweest van een conflict tussen twee jeugdbendes in Parijs.

Sylla werd begin 2019 gearresteerd. De artiest, die alle beschuldigingen ontkent, kwam in de zomer van 2020 onder voorwaarden vrij. Hij stond dit weekend terecht met acht medeplichtigen. Vijf van hen zijn veroordeeld tot celstraffen van tien tot achttien jaar.