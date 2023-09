Take That komt na zes jaar met nieuw album en gaat op tournee

Take That komt in november na zes jaar met een nieuw album, genaamd This Life. Ook gaat de boyband volgend jaar weer op tournee.

Vrijdag verscheen de eerste single van de plaat: Windows. Het album volgt op 24 november. "Het was zo'n genot om dit album te maken en we kunnen niet wachten tot jullie het horen en wij een aantal liedjes live spelen", schrijft Take That op sociale media.