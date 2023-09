Als je weleens naar de radio luistert, heb je ze sowieso gehoord. De singles van RONDÉ zijn bij de grootste zenders regelmatig de meest gedraaide nummers. De bandleden merken dat zelf ook: ze zien het publiek bij ieder optreden groeien.

"Volgend jaar bestaan we tien jaar en dat is echt bizar om te bedenken", vertelt leadzangeres Rikki Borgelt aan NU.nl. "Alle energie die we er de afgelopen jaren in hebben gestoken, daar plukken we nu de vruchten van."

En ze oogsten maar door sinds het verschijnen van de single Hard To Say Goodbye in 2021. Het nummer is hun grootste hit tot nu toe en ook de opvolgers scoren. Met Love Myself, Bright Eyes en Break My Heart scoren ze vier toptienhits hits op rij in de Top 40.

Borgelt herinnert zich dat de bandleden bij het maken van Hard To Say Goodbye al voelden dat ze op het goede spoor zaten. "We zijn in de coronaperiode van toetsenist gewisseld en daarmee viel een groot deel van het geraamte van ons geluid weg. We moesten dat weer opnieuw opbouwen en dat zorgde voor een frisse wind. De gitaar deed een stap naar voren en we besloten ook eens met anderen te gaan schrijven."

3:14 Afspelen knop Rondé - Hard To Say Goodbye

'We mixen het hedendaagse met onze eigen nostalgie'

De laatste singles van RONDÉ stonden steevast wekenlang bovenaan de airplaylijst van Nederland. Dat betekent dat radiozenders geen enkel ander nummer op dat moment vaker draaiden. Maar waarom slaat hun muziek, waar ze overigens ook tientallen miljoenen streams mee binnenhalen, juist op de radio zo goed aan?

"Dat vind ik lastig om te zeggen", begint Borgelt vertwijfeld om vervolgens toch met een verklaring te komen. "Onze muziek is een mix van oud en nieuw. We mengen het hedendaagse met onze eigen persoonlijke nostalgie. Ik denk dat mensen dat tof vinden."

Volgens de 33-jarige zangeres is de muziek van RONDÉ over het algemeen harder dan wat je zou verwachten van een popliedje. "Je hoort scheurende gitaren, een prominente bas en dikke drums. We proberen de randjes op te zoeken en tegelijk ook nog poppy te klinken. Ik vind het tof dat we nu een herkenbare sound voor onszelf hebben gecreëerd."

Ook helpt het volgens Borgelt mee dat de liedjes over universele onderwerpen gaat. "Ze zijn herkenbaar. Love Myself gaat over voor jezelf kiezen, een thema waar veel mensen mee bezig zijn. Hoe moeilijk afscheid nemen kan zijn hebben we ook allemaal weleens meegemaakt en dat is waar Hard To Say Goodbye over gaat."

3:22 Afspelen knop Rondé - Break My Heart

'In ons landje laten mensen je liever met rust'

Ondanks het succes voelt Borgelt geen extra druk bij een nieuwe release. "Ik dacht dat ik dat wel zou hebben, maar ik ben daar blijkbaar niet vatbaar voor. Als wij iets maken wat we mooi vinden en we daar echt van kunnen genieten, dan is het voor ons al een hit. Of het nummer nu gedraaid wordt of niet. We hebben natuurlijk ook makkelijk praten nu het zo goed gaat. Maar ik weet ook wel dat we niet altijd zes kunnen gooien."

Momenteel genieten de bandleden in elk geval met volle teugen van wat op hun pad komt. "We hebben een ramvol festivalseizoen gehad met hele mooie shows. Pinkpop was echt waanzinnig en Concert at SEA was ook te gek. We merken dat er steeds meer publiek naar ons komt kijken. En het mooiste is om de ervaring live met zoveel mogelijk mensen te delen."