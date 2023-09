Bibi Breijman brengt volgende maand haar debuutalbum Luchtkasteel uit

Bibi Breijman komt op 13 oktober met haar debuutalbum. De zangeres en influencer brengt Luchtkasteel via haar eigen label uit.

Op het album staan negen Nederlandstalige liedjes die Breijman zelf heeft geschreven. Bij het album maakte de zangeres ook een kleine autobiografie, die in november verschijnt. "Een boek vol korte dagboekverhalen, intieme gedichten en foto's, waarin Bibi haar diepste gevoelens en geheimen deelt", zo staat in de aankondiging van het album.

Begin deze maand kwam de eerste single van het album uit. Toverdrank gaat over een donkere periode in Breijmans leven waarin iedereen 'iets' van haar vond. Volgens de zangeres gaat het nummer over "je shit durven aankijken, je pijn en ellende niet wegstoppen en er nooit boven gaan staan".

Breijman deed eerder mee aan muziekprogramma's als The voice of Holland en It Takes 2. Dat laatste programma, waarin ze een duo vormde met Waylon, won ze. Na de opnames kregen Breijman en Waylon een relatie.