Aanklagers Ed Sheeran trekken hoger beroep in plagiaatzaak weer in

Er komt toch geen hoger beroep in de rechtszaak waarin Ed Sheeran beschuldigd werd van plagiaat met zijn nummer Thinking Out Loud. De nabestaanden van liedjesschrijver Ed Townsend laten via een verklaring weten het hoger beroep niet door te zetten.

De Britse zanger werd in 2017 door de nabestaanden van Townsend aangeklaagd, omdat Thinking Out Loud teveel zou lijken op Marvin Gayes Let's Get It On, waar Townsend aan meeschreef. De jury van de federale rechtbank besloot afgelopen mei echter dat Sheeran zich niet schuldig had gemaakt aan plagiaat.

In de verklaring van de nabestaanden van Townsend staat niet uitgelegd waarom ze toch afzien van het hoger beroep, meldt ABC News. "De aanklagers zagen in dat een beroep zou eindigen met een bevestiging van het vonnis en met juridische kosten en uitgaven, en trokken het beroep wijselijk in", liet Sheerans advocaat Ilene Farkas weten in een reactie. De advocaten van de familie Townsend hebben nog niet gereageerd.