Acda en de Munnik brengen na tien jaar weer een nieuw album uit

Thomas Acda en Paul de Munnik komen voor het eerst in ruim tien jaar met een volledig nieuw album. De plaat gaat AEDM heten en komt op 26 oktober uit.

Het album komt uit op de dag waarop de concertreeks De Reünie in de Amsterdamse Ziggo Dome begint. Vanaf die dag is het album ook in boekvorm (als een boek met cd) en op vinyl te koop. Het duo heeft donderdag alvast het nummer Tussendoor uitgebracht.