Rechtszaak van FKA twigs tegen haar ex Shia LaBeouf een jaar uitgesteld

De rechtszaak die zangeres FKA twigs aanspande tegen haar ex-vriend acteur Shia LaBeouf is met een jaar uitgesteld. De zaak zou eigenlijk op 6 november van start gaan, maar is een flink aantal maanden uitgesteld.

FKA twigs klaagde LaBeouf eind 2020 aan wegens onder meer mishandeling. Het stel had iets minder dan een jaar een relatie. "Waar ik doorheen ben gegaan met Shia is het ergste wat ik in mijn hele leven heb meegemaakt", zei de zangeres eind 2020 tegen The New York Times. Tahliah Barnett, zoals de zangeres eigenlijk heet, sprak zich in 2021 ook uit over de zaak in een interview met Gayle King.