Duncan Laurence heeft pittige maanden achter de rug. Rond het Eurovisie Songfestival kreeg hij zware kritiek te verduren. De zanger las steeds meer onwaarheden over zichzelf, vertelt hij aan NU.nl. Het werd hem allemaal te veel, waardoor hij besloot zijn albumrelease uit te stellen.

"Ik was... Misschien is overrompeld het juiste woord", vertelt Laurence, enkele dagen voor de release van zijn album Skyboy.

Dat album had in mei al moeten uitkomen. Maar toen de releasedatum dichterbij kwam, werd voor Laurence duidelijk dat dit niet het juiste moment was. Hij voelde zich "mentaal uitgeput en verdrietig", zo schreef hij op Instagram.

"Het was alles wat rondom het Songfestival gebeurde. De enorme negativiteit die daarbij loskwam, in combinatie met het feit dat ik met man en macht ervoor probeerde te vechten. Het was pittig. Op een gegeven moment las ik de waarheid niet meer terug. De waarheid was zoek", vertelt de 29-jarige zanger.

"Het voelde alsof datgene waar ik zo hard voor gewerkt heb al die jaren... alsof dat wegglipte. En dat was pittig, maar ik heb er ook heel veel van geleerd."

Foto: Daniela Gyllensten

Kritiek ging niet alleen over werk: het werd persoonlijk

Laurence ging als creative director mee naar het Songfestival. Hij had Mia Nicolai en Dion Cooper aan elkaar voorgesteld en samen met zijn man Jordan Garfield hadden ze Burning Daylight geschreven. Het nummer werd redelijk positief ontvangen en fans waren blij dat "onze Songfestival-winnaar" betrokken was bij het project.

Maar toen Cooper en Nicolai het nummer voor het eerst live zongen en ze vocaal nog oefening nodig bleken te hebben, draaide het sentiment. En ook Laurence kreeg flinke kritiek toen de eerste halve finale steeds dichterbij kwam. Hij zou niet betrokken genoeg zijn en zijn rol als 'coach' niet serieus genoeg nemen. "Waar is Duncan Laurence?", werd gevraagd toen de zanger de pers amper te woord stond in Liverpool.

Daar bleef het niet bij. De kritiek ging niet alleen over zijn werk: het werd persoonlijk. "Dan las ik dat ik aan de harddrugs zit. En dat ik gek uit mijn ogen kijk. En dat ik te mager ben. Ik heb altijd gestruggeld met mijn gewicht. Als je in de puberteit moet afvallen, gaat het negen van de tien keer niet goed. Dat was mentaal gezien heel moeilijk. Dus ik vond het heel lastig om dat constant te lezen."

"Ik hoopte steeds dat iemand zou zeggen: dit klopt allemaal niet. Dat iemand dat zou opschrijven. Maar dat gebeurde niet. En dat was lastig. Dat was pijnlijk. Ik neem het niemand kwalijk, maar ik heb wel zoiets van, ja shit. Had iemand het nou maar net anders kunnen verwoorden. Maar het is ook mijn keuze geweest door de pers niet te woord te staan."

Foto: Daniela Gyllensten

'Ik had misschien eerder mijn mond open moeten doen'

Laurence was vanaf dag 1 duidelijk: hij zou niet een coach zijn voor Mia & Dion zoals Ilse DeLange dat in 2019 voor hem was. Hij zou creative director zijn. Uiteindelijk bleek het duo meer begeleiding nodig te hebben en dus werd hem gevraagd bij te sturen.

"Ik had misschien eerder mijn mond open moeten doen. Ik had eerder moeten zeggen: 'Hey guys, ik ben hier. Ik wil helpen. Zie mij niet alleen als diegene die de achtergrondjes maakt en de lichten goed probeert te zetten. Betrek me er helemaal bij.' Het is uiteindelijk gebeurd. Maar misschien te laat. En dat is iets waar ik verantwoordelijkheid voor wil nemen."

Mia & Dion bereikten de finale van het Songfestival niet. Laurence stond die avond wél op het podium, als onderdeel van een medley. Daarna heeft hij de stekker er uitgetrokken. "Even alles op stil. In therapie gaan. Aan mezelf werken. Naar de sportschool. Dingen voor mezelf doen."

En hij trouwde met zijn grote liefde en muzikale partner: Jordan Garfield. "Ik ben blij dat ik tegen mezelf heb gezegd: je moet nu stoppen. Want in augustus is, in elk geval tot nu, de belangrijkste dag van je leven: je huwelijk. Ik wilde niet dat het slechts een plekje in de agenda was, iets wat ook nog even moest. Ik ben blij dat ik de rust heb genomen."

'Dat jongetje kwam weer naar boven'

Nu komt Skyboy uit. Zijn tweede album, waarop hij nieuwe kanten van zichzelf laat zien. Door alles wat hij de afgelopen maanden heeft meegemaakt, was hij daar onzeker over. Zijn pestverleden, waarover hij zingt op het nummer Broken Parts, werd opgerakeld.

"Ik heb jammer genoeg wel gehad dat ik naar het album keek en dacht: heb ik iets verkeerd gedaan? Ben ik de verkeerde kant op gegaan door dit deel van mezelf te laten zien? Ben ik te ver gegaan?"

"Dat jongetje dat in de spiegel keek en zichzelf toesprak: schouders laag, kin omhoog, borst vooruit, armspieren aanspannen, niet te vrouwelijk zijn, niet té zijn. Dat kwam weer naar boven."