Artiest Sufjan Stevens moet opnieuw leren lopen door spierziekte GBS

Sufjan Stevens lijdt aan het guillain-barrésyndroom. De 48-jarige zanger werd enkele weken geleden met verlammingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. Hij is aan het herstellen en moet opnieuw leren lopen.

De Amerikaanse zanger, onder meer bekend van zijn bijdragen aan de soundtrack van Call Me by Your Name, werd vorige maand op een ochtend wakker en kon niet meer lopen. "Mijn handen, armen en benen waren gevoelloos en tintelden en ik had geen kracht, geen gevoel, geen mobiliteit", schrijft hij op Instagram.

Stevens werd naar het ziekenhuis gebracht, waar de spierziekte na veel testen en onderzoeken werd vastgesteld. "Ik heb ongeveer twee weken in een operatiekamer gelegen, vastgekluisterd aan bed, terwijl mijn artsen er alles aan deden om me in leven te houden en mijn toestand te stabiliseren. Ik heb mijn leven aan hen te danken."

De artiest is nu aan het revalideren. "Het is een langzaam proces, maar ze zeggen dat ik zal herstellen. Het kost alleen veel tijd, geduld en het is hard werken. De meeste mensen die dit syndroom hebben, leren binnen een jaar zelfstandig weer lopen, dus ik heb goede hoop. Ik ben pas in mijn tweede week van de revalidatie, maar het gaat heel goed en ik werk heel hard om weer te kunnen lopen."