Zeldzame opnames The Beatles leveren bij veiling mogelijk 0,5 miljoen dollar op

Veilinghuis Gotta Have Rock and Roll veilt deze week zeldzame geluidsopnames van The Beatles. Wie de opnames van de iconische groep wil bemachtigen, moet daar wel een hoop geld voor overhebben. Ze leveren naar verwachting tussen de 300.000 en 500.000 dollar (280.000 tot 467.000 euro) op.

De opnames zijn momenteel in handen van een verzamelaar, die ze heeft ontvangen van een man in India. Die zou de tapes weer hebben gekregen van Derek Taylor, de voormalige persvoorlichter van The Beatles.

Volgens TMZ staan op de tapes onder meer repetities voor het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ook zouden John Lennon en Paul McCartney te horen zijn: ze klagen over de hitte.

De nieuwe bezitter kan ook gaan luisteren naar een 45 minuten durend gesprek tussen Lennon en zijn geliefde Yoko Ono. Daarin vraagt Lennon zijn vrouw naar haar motieven om bij hem te blijven.