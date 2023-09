Marilyn Manson krijgt taakstraf en boete omdat hij vrouw met snot besmeurde

Delen via E-mail

Marilyn Manson heeft een taakstraf van twintig uur en een boete van ongeveer 1.200 dollar gekregen voor het met snot besmeuren van een vrouw in 2019.

De vrouw kreeg het snot van Manson in 2019 over zich heen tijdens een concert van de 54-jarige zanger. De artiest heeft eerst op haar gespuugd. Daarna heeft hij de inhoud van zijn neus achtergelaten op de arm en handen van de vrouw.

Manson zal zijn taakstraf uitvoeren in de Amerikaanse staat Californië. De zanger zei na afloop tegen aanwezige verslaggevers dat hij van plan is dat in de verslavingszorg te doen.