The Last Farewell-zanger Roger Whittaker (87) overleden

De Britse zanger Roger Whittaker is op 87-jarige leeftijd overleden. De zanger, bekend van nummers als Durham Town, New World In The Morning en The Last Farewell, stierf vorige week woensdag in het bijzijn van zijn familie.

"Met grote droefheid kondigen we het overlijden van onze geliefde Roger Whittaker aan", meldt platenmaatschappij Sony Music. "Roger was een iconische artiest, een geweldige echtgenoot en vader. Hij raakte zoveel harten met zijn muziek en zal voor altijd voortleven in onze herinneringen."