Blink-182 brengt in oktober nieuw album uit

Blink-182 brengt op 20 oktober het langverwachte nieuwe album uit. De eerste single, die net als het album One More Time... heet, verschijnt komende donderdag.

One More Time... is het negende studioalbum van de groep en het eerste sinds de terugkeer van gitarist Tom DeLonge. De gitarist verliet Blink-182 twee keer eerder. Eerst in 2003 waarna de rockband uit elkaar ging. In 2009 kwam de groep weer bij elkaar, maar in 2015 verliet DeLonge de band nogmaals.