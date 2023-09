Katy Perry verkoopt muziekrechten voor 225 miljoen dollar

Delen via E-mail

Katy Perry heeft de rechten van haar muziek verkocht. De zangeres volgt daarmee verschillende andere artiesten op die onlangs hetzelfde deden. De overeenkomst met Litmus Music levert haar 225 miljoen dollar (zo'n 211 miljoen euro) op.

Vakblad Variety meldt dat het om de vijf albums gaat die Perry tussen 2008 en 2020 heeft uitgebracht: One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness en Smile.