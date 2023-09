Olivia Rodrigo en Anouk geven beiden extra show in Ziggo Dome

Delen via E-mail

Olivia Rodrigo en Anouk geven beiden een extra concert in de Ziggo Dome volgend jaar. Rodrigo zal op 25 mei nog een optreden geven. Anouk op 31 mei.

De twintigjarige Rodrigo is een van de grootste sterren uit het streamingtijdperk. Op haar eerste album staan maar liefst vier nummers die al de grens van een miljard streams op Spotify hebben gepasseerd.

Inschrijven voor de kaartverkoop van het concert is mogelijk tot zondag 17 september 23.00 uur. De kaartverkoop, alleen voor mensen die via de inschrijving een link hebben ontvangen, begint op donderdag 21 september.

Deze werkwijze, vergelijkbaar met de The Eras Tour-concerten van Taylor Swift, moet handelaren tegenwerken die tickets voor woekerprijzen willen doorverkopen.

Naast een extra concert in Amsterdam, geeft Rodrigo ook een tweede show in onder meer Chicago, Dublin, Parijs en San Francisco.

Ook Anouk staat met een extra show in de Ziggo Dome. De zangeres geeft op 31 mei een derde concert in de Ziggo Dome. Ze kondigde eerder deze week aan dat ze op 29 mei en op 1 juni twee compleet verschillende shows zou spelen. Omdat de kaartjes voor beide optredens vrijdag binnen een kwartier uitverkocht waren, is een extra concert toegevoegd.