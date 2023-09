Debuutalbum van dancegroep Robbie Williams komt volgende maand uit

Lufthaus, de dancegroep waarvan Robbie Williams de zanger is, brengt volgende maand een debuutalbum uit.

De zanger is erg enthousiast over het album. "Dit is niet zomaar een verzameling liedjes. Het is ons hart, onze ziel en onze visie op wat elektronische muziek kan zijn. Flynn, Tim en ik zijn begonnen aan een muzikale reis die we graag met de wereld willen delen."