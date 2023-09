Festivalgangers kronen Dauwpop tot beste festival van 2023

Dauwpop heeft de Festileaks Festival Award voor beste festival gewonnen. Meer dan 100.000 festivalgangers brachten hun stem uit via Festileaks en het Overijsselse evenement kwam als winnaar uit de bus.

De organisatie is blij met de erkenning. "We zijn enorm trots op wat we hebben bereikt als festival - als team van vrijwilligers, medewerkers, artiesten en publiek. We hadden dit alleen samen met elkaar kunnen doen en dit is de kers op de al fantastische taart", laat festivaldirecteur Rob Telgenkamp weten.

De 27e editie van Dauwpop vond op 2 en 3 juni plaats in Hellendoorn. Artiesten als The Prodigy, Franz Ferdinand, Son Mieux, Goldband en The Opposites traden op. Het was de eerste keer dat het festival langer was dan één dag.

Andere festivals die worden bekroond met een award zijn onder meer Tomorrowland voor het beste festivalterrein, Defqon.1 voor de sfeer en Best Kept Secret voor het beste eten en drinken.