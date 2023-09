Rapper Offset brengt op 13 oktober nieuw album uit

Offset brengt in oktober een nieuwe plaat uit. Op het sociale medium X deelt de rapper de albumhoes van Set It Off.

"Met dit album stort ik me volledig op mijn solocarrière in. Het doel is om er helemaal voor te gaan als soloartiest", vertelt de 31-jarige artiest in gesprek met Variety. Offset vormde samen met Quavo en Takeoff de rapgroep Migos. In november 2022 kwam Takeoff om het leven bij een schietpartij.

Set It Off is een vervolg op Offsets soloalbum uit 2019, genaamd Father of 4.