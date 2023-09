Lady Gaga en Elton John staan op nieuw album The Rolling Stones

The Rolling Stones werken op hun nieuwe album Hackney Diamonds samen met een aantal grote artiesten. Onder anderen Lady Gaga en Elton John zijn te horen op de plaat.

Het is het eerste album met nieuw werk van de band sinds 2005. De nieuwe plaat bevat twaalf nummers. Op het nummer Sweets Sounds of Heaven zingt Lady Gaga en speelt Stevie Wonder piano en keyboard.

Paul McCartney speelt op het nummer Bite My Head Off basgitaar en Elton John verzorgt op Get Close en Live By The Sword de pianopartij. Op dat laatstgenoemde nummer is ook de in 2021 overleden drummer Charlie Watts te horen.