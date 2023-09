*NSYNC brengt voor het eerst in twintig jaar nieuw nummer uit

*NSYNC brengt voor het eerst in twintig jaar een nieuw nummer uit. Het nummer heet Better Place en is vanaf vrijdag 29 september beschikbaar. Het lied is al in de trailer van de derde Trolls-film te horen.

*NSYNC-lid Justin Timberlake heeft een rol in die film. Eerder meldde entertainmentwebsite TMZ al dat alle andere leden van de boyband ook in de film te horen zouden zijn. Mogelijk zou er ook een nieuw nummer van de groep verschijnen.

Dinsdag stonden de leden van de boyband voor het eerst in lange tijd weer met elkaar op het podium tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Zij reikten daar de award voor beste popvideo uit aan Taylor Swift.