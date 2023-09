Taylor Swift grote winnaar MTV VMA's, pakt prijs in alle grote categorieën

Taylor Swift heeft dinsdag tijdens de MTV Video Music Awards de meeste prijzen gewonnen. De zangeres pakte ook de awards in de belangrijkste categorieën, waaronder die voor videoclip van het jaar.

Swift won de grootste Video Music Award voor de videoclip bij haar nummer Anti-Hero. "Dit is ongelooflijk", zei de zangeres op het podium bij het ontvangen van de award. "Het feit dat dit een prijs is waarbij de fans stemmen wie de winnaar is, betekent zoveel voor mij."

Het is het tweede jaar op rij dat Swift de prijs wint. Vorig jaar werd haar tien minuten durende versie van All Too Well tot video van het jaar gekroond.

Met Anti-Hero won ze ook de prijs voor beste lied van het jaar en in de categorie pop. Ook werd de 33-jarige zangeres benoemd tot artiest van het jaar. Haar vorig jaar verschenen plaat Midnights werd uitgeroepen tot album van het jaar.

Ook in andere categorieën gingen er vooral vrouwelijke artiesten met de prijzen vandoor. Rapper Ice Spice werd benoemd to beste nieuwe artiest, Nicki Minaj pakte de hiphopaward met Super Freaky Girl en Shirt van SZA sleepte de prijs voor beste r&b in de wacht. Lana Del Rey won de categorie alternative met Candy Necklace.

Shakira werd geëerd met de Video Vanguard Award voor haar hele carrière. Na het uitvoeren van een tweetalige medley van haar hits, waaronder Hips Don't Lie en Whenever, Wherever, sprak de Colombiaanse zangeres haar fans toe. "Heel erg bedankt dat jullie mijn leger zijn en me helpen in al mijn veldslagen", zei ze.