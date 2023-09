Joris Voorn en Ferry Corsten draaien tijdens ADE vanuit Schiphol-toren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Joris Voorn en Ferry Corsten draaien bij de start van het Amsterdam Dance Event (ADE) een set vanuit een controletoren op Schiphol. Op 18 oktober zijn beide dj's een uur lang gratis te beluisteren via een livestream.

Die livestream is van het muzieklabel Armada Music. "Armada Music bestaat nu twintig jaar, dus we wilden extra uitpakken met ADE dit jaar", zegt Maykel Piron, medeoprichter van het label. "Zelfs vandaag de dag krijgen artiesten niet zomaar de kans om op te treden in een van de bekendste luchthavens van de wereld."