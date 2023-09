Maria Mena had een nieuw album klaar toen ze plotseling verliefd werd. De plaat paste niet meer bij haar gevoel en ze vroeg haar platenmaatschappij huilend om meer tijd. Titelsong And Then Came You veranderde haar koers, vertelt ze aan NU.nl.

"Ik ontmoette een man en dat veranderde alles", vertelt de 37-jarige Mena aan NU.nl. "Ik had net een album af dat zou gaan over dat ik tevreden ben met alleen zijn. Ineens was hij er en moest ik alles opnieuw overdenken. Ik schreef het nummer And Then Came You en besefte: ik ben nog niet klaar met dit album."

Er lag een volledig opgenomen plaat, inclusief het artwork, dus het was een moeilijke stap om haar platenmaatschappij te vragen om uitstel. "Ik heb ze huilend opgebeld en gezegd dat ik een paar liedjes wilde schrappen en nieuwe wilde schrijven. Ik zei: als ik hier zelf voor moet betalen dan doe ik dat, want ik ben gewoon nog niet klaar."

And Then Came You is de opvolger van het in 2020 verschenen They never leave their wives. Op deze plaat verwerkte de Noorse zangeres, bekend van hits als Just Hold Me en All This Time (Pick-Me-Up Song), een donkere periode waarin ze een affaire had met een getrouwde man. "Op het nieuwe album zouden ook nog nummers over hem staan, maar dat is hij gewoon niet waard. Ik wil hem niet laten winnen."

Of die geschrapte nummers ooit nog verschijnen? "Misschien als ik tachtig ben. Dan zit ik met mijn pruik en mijn sigaret en kan ik erom lachen."

'Ik ben direct in wat ik nodig heb en hij is dat ook'

Voor Mena was het een uitdaging om haar hart weer open te stellen voor een nieuwe liefde. "Ik had net geaccepteerd dat het sprookje van een romantische relatie en trouwen niet voor mij was weggelegd. Daar kon ik mee leven en ik moest de deur weer een beetje openzetten. En dat is wat je op de plaat terughoort. Ik begin als single en stel me weer open voor de liefde."

"Als je aan het daten bent, is er altijd een moment dat je besluit de stekker eruit te trekken of er vol voor te gaan. Het nummer Running gaat over het moment dat ik toch dacht er weer uit te stappen. Ik heb een persoonlijkheid waarmee ik snel verslaafd raak aan dingen. Ik was bang dat ik me ook in deze liefde weer zou verliezen en ik wilde niet dezelfde fouten maken."

Maar hoe zorgt ze ervoor dat dit met haar huidige vriend Morten Kleppa niet gebeurt? "We willen niet doen alsof. Ik ben direct in wat ik nodig heb van hem, en hij andersom ook. Als ik iets heb geleerd van mijn vorige huwelijk, is het dat je vooral niet moet verwachten dat mensen je gedachten kunnen lezen. Morten zei: 'Ik snap hints niet, dus als je iets nodig hebt, zeg het tegen me.' En dat doe ik. Als twintigjarige Maria me nu zou horen, zou ze denken: zeg je dat echt hardop tegen hem?"

Mena met haar vriend Morten Kleppa. Foto: Instagram Maria Mena

'De wereld waar ik in wil leven bestaat niet'

Helaas ondervindt Mena aan den lijve dat niet iedereen blij is voor haar. Als ze een foto met Morten op Instagram plaatst, krijgt de zangeres (van wie de vader van Nicaraguaanse afkomst is) een racistische reactie.

"Diegene schreef: 'Wat moet een aap als jij met zo'n leuke Noorse man?' Het opende iets in me dat ik liever gesloten had gehouden. Dit soort racistische reacties had ik altijd weggestopt, ontkend zelfs. Nu werd het licht aangezet en moest ik het wel zien."

De zangeres schreef het nummer Till The Water Runs Clear over wat dit met haar deed. "De wereld waar ik in wil leven, bestaat niet. Het verdriet dat ik daarover heb, bezing ik in dit lied. Ik snap gewoon niet waarom we niet goed kunnen zijn voor elkaar. Ik ben niet gemaakt voor deze wereld, ik ben te gevoelig. Maar hopelijk zijn we met meer en kan dit lied het begin zijn van een gesprek."

Ondanks alles ziet Mena wel vooruitgang op het gebied van gelijke rechten, of het nu gaat om ras, geslacht of seksuele voorkeur. Maar dit aanjagen kost energie. "Ik wil niet opgeven. Ik wil geen lafaard zijn. Maar soms wil ik gewoon in bed blijven en tegen niemand praten. Ik ben moe, maar we blijven strijden."