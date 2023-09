Olivia Rodrigo volgend jaar in Ziggo Dome, inschrijving nodig voor kaartjes

Delen via E-mail

Olivia Rodrigo geeft op 24 mei 2024 een concert in de Ziggo Dome. Wie de twintigjarige zangeres nummers van haar nieuwe album GUTS wil horen zingen, moet zich eerst via haar website inschrijven. Pas daarna kunnen fans een kaartje kopen.

Rodrigo doet de Amsterdamse concertzaal aan tijdens een Noord-Amerikaanse en Europese tournee ter ere van haar vrijdag verschenen plaat. De zangeres, bekend van hits als drivers license, good 4 u en vampire, geeft ruim vijftig shows in verschillende Amerikaanse en Europese steden.

GUTS debuteert naar verwachting deze week op de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst. Een dag nadat de plaat was verschenen, stond de wereldwijde Spotify-hitlijst vol met nummers van het album.

De show in de Ziggo Dome wordt het tweede concert van Rodrigo op Nederlandse bodem. De zangeres trad in de zomer van 2022 nog op in de toen binnen enkele minuten uitverkochte AFAS Live.