Simple Minds en Rod Stewart komen volgend jaar naar Ziggo Dome

Concertorganisator Mojo heeft maandag twee grote concerten in de Ziggo Dome aangekondigd. Simple Minds staat op 6 april 2024 in de concertzaal en Rod Stewart komt op 12 juni naar Amsterdam.

Simple Minds zal zijn grootste hits ten gehore brengen in de 40 Years Of Hits Tour. Zo komen Promised You a Miracle en Don't You (Forget About Me) voorbij.