Wolter Kroes meldt zich af voor optredens wegens acute keelontsteking

Wolter Kroes treedt voorlopig niet op. De populaire volkszanger kampt met acute keelontsteking en heeft dit weekend al zijn optredens af moeten zeggen.

"Lieve allemaal, helaas heb ik geen goed nieuws", schrijft Kroes zaterdag op Instagram. "Afgelopen week had ik ontzettend last van mijn luchtwegen. Veel hoesten en strontverkouden."

De keelontsteking kwam niet helemaal uit de lucht vallen. "Gisteravond trad ik op in Heemskerk en merkte ik al dat het zwaar was. In Hoofddorp bij het tweede optreden merkte ik dat het goed fout zat. Gelukkig kon ik het optreden nog afmaken", laat de 54-jarige zanger weten.