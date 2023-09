Recensieoverzicht: Het regent sterren voor tweede album van Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo komt twee jaar na haar buitengewoon succesvolle debuutplaat SOUR met opvolger GUTS. De eerste twee singles vampire en bad idea right? slepen weer honderden miljoenen streams binnen. Amerikaanse en Britse muziekjournalisten komen superlatieven tekort voor het album.

The Independent - vijf sterren

"Op GUTS klinkt Rodrigo bozer, gevatter en meer rockachtig. Ik kan met blijdschap melden dat de hele plaat de hoge verwachtingen die werden gewekt met de singles vampire en bad idea right? volledig inlost."

"Afsluiter teenage dream is een tedere uiting van de rouw om het verliezen van haar jeugd die normaal is voor haar leeftijd. Dat wordt versterkt doordat ze geen normale middelbare schoolervaring heeft gehad, omdat ze op die leeftijd op televisie speelde dat ze naar de middelbare school ging (in de serie High School Musical, red.). Op GUTS slaat Rodrigo zich een weg uit de beperkingen van haar leven op televisie. Ze komt schoppend en schreeuwend aan in haar echte leven."

Rolling Stone - geeft geen sterren

"Rodrigo ontwijkt alle typische valkuilen van een tweede album. Ze zingt niet over sociale media of hoe stressvol het is om beroemd te zijn. De geweldige eerste single vampire is de vreemde eend in de bijt, omdat die als enige over het leven van een ster gaat. Ze richt zich verder op het onderwerp dat ze echt belangrijk vindt als liedjesschrijver: het klungelige, onzekere, normale Amerikaanse meisje dat we leerden kennen op drivers license."

"Op GUTS spreidt ze haar talent voor het gedetailleerd vertellen van een verhaal tentoon. Elke zin voelt alsof ze haar geheimen laat ontglippen, pijnlijke bekentenis na pijnlijke bekentenis."

The Guardian - vier sterren

"De plaat is scherp genoeg om aan te slaan buiten haar grote groep tienerfans. De zin "great for my age"("geweldig voor mijn leeftijd", red.) uit afsluiter teenage dream zal misschien iets anders betekenen voor een deel van het publiek dat ze bereikt dan voor zichzelf."

"Maar dat is van later zorg, net als de vraag of Rodrigo met haar publiek kan meegroeien en hen nog van dienst kan zijn als ze niet meer, zoals in making the bed wordt gezongen, moeten doen alsof ze ouder zijn. Maar dat is de toekomst, in het nu is het moeilijk voor te stellen dat haar grote groep fans GUTS niet met open armen ontvangt."

NME - vijf sterren

"Op GUTS trekt Olivia Rodrigo ten strijde voor elke jonge vrouw die niet kan uiten waarom het zo kleinerend is om niet serieus genomen te worden. Op haar urgente en rebelse tweede plaat maakt de twintigjarige van haar onzekerheden een strijdkreet: hier is ze een liedjesschrijver die de controle heeft. Ze duikt in de ervaringen van vrouwen, terwijl ze ook avontuur, verlangen en opluchting najaagt."