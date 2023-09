Ilse DeLange viert 25-jarig jubileum met album en concert: 'Ik leer nog elke dag'

Ilse DeLange zit 25 jaar in het vak. De 46-jarige zangeres is naar eigen zeggen nog lang niet uitgeleerd. Ze brengt vrijdag een nieuw verzamelalbum uit en geeft zaterdag een jubileumconcert tijdens de laatste editie van haar festival Tuckerville.

"Het is een beetje onwerkelijk, omdat ik nog vol in m'n carrière sta en vol ideeën zit voor de toekomst. Ik ontdek nog steeds van alles en leer nog elke dag", vertelt DeLange over haar jubileum aan het ANP.

De mijlpaal zorgt er volgens haar voor "dat je meer dan anders stilstaat bij alles wat er is gebeurd". "En dat is heel mooi. Het maakt je extra dankbaar."

Op festival Tuckerville nabij Enschede, dat dit jaar voor de zesde en laatste keer wordt gehouden, komt volgens DeLange veel samen. "Mijn geboortegrond, familie, de eerste stappen in mijn muzikale leven. Het is daarom extra feestelijk om hier aandacht te besteden aan mijn 25-jarig jubileum."

DeLange brak in 1998 door met het album World of Hurt, waarop de gelijknamige single en de hit I'm Not So Tough staan. Tussentijds maakte ze een uitstapje met The Common Linnets, waarmee ze in 2014 tweede werd op het Eurovisie Songfestival.