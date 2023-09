Nieuw Rolling Stones-album verschijnt 20 oktober, eerste single is al uit

The Rolling Stones brengen op 20 oktober hun nieuwe album Hackney Diamonds uit. Het is de eerste plaat met nieuw werk van de band sinds 2005. De groep bracht woensdag meteen de nieuwe single Angry uit.

De afgelopen weken werd al flink gespeculeerd over nieuwe muziek van The Rolling Stones. Met een uitgebreide campagne met advertenties in kranten en de projectie van het logo op gebouwen werd toegewerkt naar de aankondiging van een nieuwe plaat. Even leek het erop dat het album woensdag al zou verschijnen.

Mick Jagger, Ron Wood en Keith Richards presenteerden hun plannen tijdens een evenement met talkshowhost Jimmy Fallon. Daarbij lieten ze ook de nieuwe single Angry al horen.

"We waren een beetje lui geworden en op een gegeven moment bedachten we dat er een deadline moest komen", vertelde frontman Jagger over de totstandkoming van de plaat, waarvoor de band eerder dit jaar 23 nummers opnam. Uiteindelijk hebben 12 tracks het album gehaald.