Wende omringt zich op haar nieuwe plaat Sterrenlopen met jong talent. Collega S10 sleepte haar voor het eerst mee naar een schrijfkamp. In groepsverband nummers schrijven leek de zangeres in eerste instantie verschrikkelijk.

"Toen Stien (den Hollander, echte naam van S10, red.) me meevroeg naar een schrijfkamp, had ik geen idee waar ze het over had", vertelt Wende Snijders aan NU.nl.

Ze was verre van enthousiast toen ze hoorde dat je op zo'n kamp samen met schrijvers, producers en artiesten liedjes maakt. "Het leek me de zevende ring van de hel. Laten we ons anders maar meteen uitkleden en onze cellulitis vergelijken, dacht ik."

Toch laat Wende zich overhalen en tegen alle verwachtingen in vindt ze het schrijfkamp te gek. "Zo geweldig zelfs dat ik er vervolgens twee heb georganiseerd." De zangeres merkt dat ze ervan groeit. "In het begin wil je in de grond zakken van schaamte en ongemakkelijkheid. Maar ik realiseerde me daardoor ook hoeveel kritiek ik op mezelf heb. Voor mezelf ben ik heel streng, terwijl ik het bij anderen mooi vind als ze gewoon wat proberen. Het is voor mij een goede oefening om te durven, om in al je naaktheid rafelranden te laten zien."

Wende werkte op haar nieuwe plaat veelvuldig met haar jonge collega's S10 en Froukje. Foto: NL Beeld

'Froukje ontroerde me met aanpassing aan liedje'

De 44-jarige Wende heeft zich in de afgelopen jaren als een mentor ontfermd over de 22-jarige zangeressen S10 en Froukje. "Ik heb na een carrière van twintig jaar wel wat ervaring door te geven. Maar ik wil ook openstaan voor nieuwe invloeden. Door hen zie ik hoe jonge mensen in deze tijd staan. Hoe ze muziek maken en kijken naar thema's die ik belangrijk vind."

Beide zangeressen schreven, produceerden en zongen mee op nummers van Sterrenlopen. "Ik heb Froukje laten luisteren naar liedjes waarmee ik bezig was en haar daarop laten schieten. Ze heeft me geholpen met de opbouw van nummers. Ook maakte ze teksten specifieker waardoor ik kon wegblijven van tegeltjeswijsheden."

Zo gaf Froukje de single Het Is Genoeg ook een andere draai. Voor Wende was het lied, dat gaat over beseffen dat jezelf zijn goed genoeg is, vooral een gevecht. "Froukje maakte er juist een viering van. Dat vond ik een mooie vondst. Het ontroerde me."

Via Froukje en S10 ging Wende ook aan de slag met producers Sim Fane en Jens van der Meij. Mede door hun invloed is Sterrenlopen een plaat geworden met veel eigentijdse popinvloeden. "Popmuziek is voor mij een mooie auto waarin je mensen naar hun gevoel brengt. Je combineert het lichte met het zware. Er zit diepte in. Dat is wat ik zocht in deze samenwerkingen."

'Iedereen die ik kon zien bij Lowlands, was aan het huilen'

Mensen naar hun gevoel brengen is precies wat Wende doet tijdens haar optreden op Lowlands. Als ze afsluit met het gevoelige nummer Hou Me Vast is op de schermen te zien dat de tranen in het publiek volop vloeien. Snotterende mensen met tissues en uitgelopen mascara vullen het beeld. "Dit had ik nog niet helemaal door toen ik aan het zingen was. Maar de mensen die ik kon zien, waren wel aan het huilen, ja. Ik voelde een enorme connectie. Ik was zelf ook geroerd."

Het optreden op een van de grootste festivals van het land was voor Wende een kroon op haar werk. "Het was zo'n ontlading. Daar heb ik keihard voor gewerkt. Maar wat was het warm. Ik leek aan het einde wel een zusje van de bandleden van Kiss", lacht ze.

Wende wordt tijdens dit interview aangesproken door iemand die haar op Lowlands zag optreden en haar complimenteert. "Dit gebeurt sinds Lowlands ineens regelmatig op straat. Dat ik dat na twintig jaar nog mee mag maken."

Wende tijdens haar optreden op Lowlands vorige maand. Foto: NL Beeld

'Je moet je niet te veel vasthouden aan een succesformule'

Wende is niet bang dat het eigentijdse geluid en de soms stevige beats van Sterrenlopen een brug te ver zijn voor het publiek dat haar leerde kennen dankzij haar chansons. "Ik ben een rupsje nooitgenoeg. Ik ben te nieuwsgierig om me aan een genre te verbinden. Ik hoef ook niet te kiezen. Mensen kunnen aanhaken op wat ze mooi vinden en links laten liggen wat ze niet waarderen."

Voor Wende zelf is die afwisseling essentieel. "Als ik me in 2013 niet had ondergedompeld in de underground elektronische muziek van Berlijn, had ik Sterrenlopen nooit kunnen maken."

Dat kiezen voor je eigen pad, probeert ze Froukje en S10 ook mee te geven. "Soms is dat pad iets wat iedereen te gek vindt en soms begrijpt niemand ene fuck van wat je probeert. Maar voor een duurzame carrière moet je doen waar je zin in hebt en je niet te veel vasthouden aan een succesformule."