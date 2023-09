Claude en Suzan & Freek domineren de Nederlandse hitlijsten. Nu hebben ze hun krachten gebundeld op de single Vas-y (Ga Maar). Claude is fan van het duo, maar vindt dat hun kennis van het Frans wat tegenvalt.

Claude wisselt behendig tussen de Franse en Nederlandse taal op zijn hits Layla en Ladada (Mon Dernier Mot). Vas-y (Ga Maar), waar de basis al van staat als Suzan & Freek in beeld komen, heeft ook wat Franse tekst die het duo meezingt.

"Veel meer Frans dan van ons eindexamen VWO kunnen we niet", geeft Suzan lachend toe aan NU.nl. "Ja, ik had wel wat meer verwacht van hun Frans", grapt Claude. De uit Congo afkomstige zanger hielp het duo met de uitspraak van de Franse woorden. Voor Suzan was het een mooie kans om haar kennis van de taal weer aan te scherpen. "Maar ze deden het supergoed hoor", verzekert Claude.

Een eerste versie van Vas-y (Ga Maar) neemt Claude op met hitproducers Arno Krabman en Joren van der Voort, nog voordat zijn eerste singles zijn gemaakt. "We hadden een kennismakingssessie waarin we vooral veel praatten. Daarin vertelde ik hen over een goede vriend met wie het niet goed ging. Hij belandde op het verkeerde pad. Ik kon zo vaak tegen hem zeggen dat hij dingen niet moest doen, maar ik besefte dat ik hem niet kon stoppen en dat hij het zelf moest ondervinden."

Uit dat gevoel ontstaat het refrein van het nummer. "De tijd zat erop en dus moedigde Arno me aan om de rest van het nummer alvast in te zingen met gibberish, gewoon bullshit, voor een demo. Zo konden we er later verder aan werken."

Suzan & Freek luisterden demo Claude al regelmatig in de auto

Producer Krabman werkt ook met Suzan & Freek. Hij vertelt het duo over het dan nog onbekende talent Claude. "Ik vroeg Arno te laten horen waar hij dan mee bezig was", vertelt Freek. "Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar hij liet toen het refreintje van Vas-y (Ga Maar) horen. Ik vroeg hem om het nummer naar me te sturen en liet het aan Suus horen. Het nummer was nog niet af, maar toch zetten we het samen in de auto al regelmatig op omdat we het refrein zo mooi vonden."

Ondertussen breekt Claude door met Ladada (Mon Dernier Mot) en geeft meermaals in interviews aan dat hij weleens zou willen samenwerken met Suzan & Freek. "En wij waren ook meteen fan van hem", vertelt Freek. "Toen bleek ook nog eens dat we in 2020 al eens een bericht van Claude hadden ontvangen over onze muziek", vult Suzan aan. Een gezamenlijke studiosessie was dan ook de enige logische vervolgstap.

'Wist helemaal niet dat Suzan & Freek de demo hadden gehoord'

Als het drietal met Krabman en Van der Voort in de studio aan het werk gaat, is het plan eigenlijk om een geheel nieuw nummer te schrijven. "Maar dat refreintje zat zo in ons hoofd dat we het niet konden laten om te vragen of Vas-y (Ga Maar) ooit was afgemaakt", vertelt Freek. "Ik dacht: huh? Ik wist helemaal niet dat ze die demo hadden gehoord", vult Claude aan. "Maar ik had gek genoeg wel al bedacht hoe dit nummer zou klinken als ik het met hun zou opnemen."

Dus besluiten ze het nummer gezamenlijk af te maken. "Omdat wij het refrein al vaak hadden gehoord, hadden we zelf al gevoelens bij de tekst over iemand los te moeten laten. Claude vertelde ons over zijn vriend en zo hebben we alle drie onze eigen verhalen bij de betekenis", legt Suzan uit.