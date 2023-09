The Rolling Stones komen woensdag met nieuw album na wekenlang speculeren

The Rolling Stones brengen woensdag hun nieuw album Hackney Diamonds uit. Na weken vol teasers en hints meldt de groep maandag op sociale media dat woensdag alle details over het album bekend worden gemaakt. Het is het eerste studioalbum van de Stones sinds 2005.

De groep zal woensdagmiddag (Nederlandse tijd) vanuit Londen een live-interview geven met Tonight Show-presentator Jimmy Fallon. Het evenement wordt live uitgezonden via YouTube. Mick Jagger, Ron Wood en Keith Richards zullen bij het interview aanwezig zijn.