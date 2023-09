Smash Mouth-zanger Steve Harwell op 56-jarige leeftijd overleden

Steve Harwell, de leadzanger van de rockband Smash Mouth die in 1999 een wereldhit scoorde met All Star, is maandag op 56-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn manager Robert Hayes maandag aan Amerikaanse media weten.

Volgens Hayes is Harwell "vredig en comfortabel, in het bijzijn van vrienden en familie" overleden in zijn eigen huis in Boise, Idaho.

De manager maakte zondag bekend dat Harwell in een hospice lag. "Hoewel Steve nog steeds hier bij ons is, zal het helaas maar voor een korte tijd zijn", zei Hayes tegen Billboard. "We hopen dat iedereen de privacy van Steve en zijn familie respecteert in deze moeilijke tijd."

Harwell trok zich in 2021 al terug uit het publieke leven. De Amerikaanse zanger leed al jaren aan cardiomyopathie, een ziekte waarbij de hartspier minder goed werkt. De artiest had ook de ziekte van Wernicke, een ernstige stoornis in het centrale zenuwstelsel. De ziekte had invloed op zijn motoriek, spraakvermogen en geheugen.

Harwell richtte in 1994 samen met drummer Kevin Coleman, gitarist Greg Camp en bassist Paul De Lisle de band Smash Mouth op. De groep scoorde in 1999 wereldwijd een hit met het nummer All Star.