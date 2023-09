Davina Michelle staat in december in AFAS Live, eerste eigen show in Amsterdam

Davina Michelle treedt 7 december op in AFAS Live als onderdeel van haar clubtour Heartbeat. Dit is de eerste keer dat de 27-jarige zangeres met haar band een eigen show in Amsterdam geeft.

"Ik ben supertrots dat ik de tour mag afsluiten in zo'n vette zaal als AFAS Live", zegt de zangeres. Laatst kwam ze erachter dat ze nog nooit eerder een eigen show in Amsterdam heeft gespeeld.

"Dat maakt het helemaal bijzonder. Mijn band en ik zijn al druk bezig met het bouwen van de show en ik kan nu al zeggen dat we gaan knallen. Naast mijn bestaande songs ga ik ook een voorproefje geven van het nieuwe album dat ik volgend jaar wil uitbrengen."