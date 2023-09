Smash Mouth-zanger Steve Harwell ligt in hospice

Steve Harwell, de leadzanger van de rockband Smash Mouth die in 1999 een wereldhit scoorde met All Star, wordt verzorgd in een hospice. De 56-jarige artiest zit in de laatste fase van zijn leven.

Harwell trok zich in 2021 al terug uit het publieke leven. De zanger lijdt al jaren aan cardiomyopathie, een ziekte waarbij de hartspier minder goed werkt. De artiest heeft ook de ziekte van Wernicke, een ernstige stoornis in het centrale zenuwstelsel. De ziekte heeft invloed op zijn motoriek, spraakvermogen en geheugen.