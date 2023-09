Margaritaville-zanger Jimmy Buffett overleden op 76-jarige leeftijd

Jimmy Buffett is vrijdag op 76-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger overleed volgens een verklaring op zijn website "vreedzaam in de nacht van 1 september, omringd door zijn familie, vrienden, muziek en honden".

De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. "Hij leidde zijn leven tot zijn laatste adem alsof het een lied was", is te lezen in de verklaring op zijn website. "Hij zal enorm worden gemist door veel mensen."