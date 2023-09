Wie deze week de nieuwe muziekreleases ziet, zou haast denken dat het weer even 2006 is. Timbaland heeft namelijk weer een nummer gemaakt met popsterren Nelly Furtado en Justin Timberlake. Is Keep Going Up een hit?

Als je in de jaren 2000 géén samenwerking met Timbaland wist te regelen, telde je als popster eigenlijk niet mee. De producer, geboren als Timothy Mosley, is verantwoordelijk voor een aantal van de grootste hits uit die tijd.

Zo scoort Nelly Furtado haar grootste hits als Promiscuous en Say It Right met zijn producties. En hij werkt mee aan SexyBack, een van de grootste hits van Justin Timberlake.

Maar ook andere wereldartiesten kloppen aan bij Timbaland. Hij werkt samen met de in 2001 overleden zangeres Aaliyah, rapper Missy Elliott maakt meerdere volledige albums met hem en ook Madonna weet de producer te vinden. Hij werkt mee aan de hit 4 Minutes, een duet met Timberlake.

3:11 Afspelen knop Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake - Keep Going Up

Eerdere samenwerking krijgt nieuw leven op TikTok

Maar Timbaland maakt ook eigen albums waar hij de grootste sterren voor weet te strikken. Zo staat op zijn plaat Shock Value (2007) het nummer Give It To Me waar zowel Furtado als Timberlake op te horen is. Het nummer haalt de top 10 in Nederland en wordt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zelfs een nummer 1-hit.

Dankzij TikTok krijgt het nummer een tweede leven. Jonge gebruikers van het sociale medium bedenken een dansje op het liedje, dat veelvuldig wordt gekopieerd.

Met ruim 237 miljoen streams is Give It To Me dan ook een van de meest beluisterde nummers van Timbaland. En dat smaakte ongetwijfeld naar meer.

3:58 Afspelen knop Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake - Give It To Me

'Wij drieën zijn gelijk'

Het is inmiddels een stuk stiller rond Timbaland, al is hij nog steeds actief als producer. Zo werkt hij aan albums met onder anderen Zayn en Ye. Grote namen weten hem dus nog steeds te vinden, maar hij komt niet eens in de buurt bij het hitsucces uit de jaren 2000.

Misschien dat een nieuwe samenwerking met Furtado en Timberlake daar verandering in brengt. Beide popsterren zijn de laatste jaren ook een stuk minder in beeld. Furtado brengt in 2017 voor het laatst een album uit, maar die release gaat geruisloos voorbij.

Timberlake weet met Man of the Woods (2018) nog wel de eerste plaats in de Amerikaanse albumlijst te halen, maar de singles doen het niet zo goed als zijn eerdere hits. De popster werkt momenteel aan een opvolger met Timbaland en daar ontstaat het idee om Furtado voor een gastoptreden uit te nodigen.

Daar is Keep Going Up het resultaat van. "Als wij met zijn drieën een nummer opnemen, zijn we alle drie gelijk. Dat is een heel fijn gevoel", vertelt Furtado over de samenwerking aan Billboard. Het nummer bevat het onmiskenbare geluid van een Timbaland-productie, maar in een iets moderner jasje.

Keep Going Up heeft sinds vrijdag een kleine twee miljoen streams verzameld op Spotify. Daarmee komt het drietal niet in de buurt van de Doja Cats, Taylor Swifts en Dua Lipa's van deze wereld. Om het succes van Give It To Me te herhalen heeft Timbaland misschien toch ook een nieuwe TikTok-trend nodig.