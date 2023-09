Dire Straits-gitarist Jack Sonni (68) overleden

Delen via E-mail

Jack Sonni, de gitarist van de voormalige Britse rockband Dire Straits, is op 68-jarige leeftijd overleden. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt.

"Onze geliefde Jack heeft een leegte in ons hart en in onze ziel achtergelaten. We zullen je zo erg missen, je bent voor altijd bij ons", schrijft de band op Facebook.